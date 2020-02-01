В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом

В минувший четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что шестой случай нового коронавируса зарегистрирован в стране, причем впервые произошла передача вируса от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.