В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Еще один случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Калифорнии в США, это уже седьмой случай заболевания в стране, сообщает телеканал ABC 7 News со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Диагноз подтвердился у мужчины, проживающего в округе Санта-Клара в Калифорнии.
В минувший четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что шестой случай нового коронавируса зарегистрирован в стране, причем впервые произошла передача вируса от человека к человеку.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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