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Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
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РИА Новости

Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса

01:45 01.02.2020
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Врачи из-за угрозы китайского коронавируса рассматривают возможность введения дополнительной недели карантина для экипажа, отправляющегося в апреле на Международную космическую станцию, рассказал РИА Новости российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН, Герой России Олег Котов.
"Стандартная длительность обсервационного режима для улетающего экипажа и их дублеров – 14 суток. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, рассматривается возможность увеличения карантина до 21 суток", - сказал Котов.
Ранее сообщалось, что инкубационный период у коронавируса составляет от 2 до 14 суток.
По его словам, такая возможность обсуждается международными участниками программы, однако не исключено, что дополнительных мер безопасности вводить не потребуется в связи с отсутствием реальных оснований для этого.
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Котов пояснил, что во время карантина все контакты космонавтов и сотрудников, которые обеспечивают их предполетную подготовку, ограничены. Любые контакты с собеседниками из-за предела обсервационной зоны осуществляются только в специальном помещении, разделенном защитным стеклом. "Существующая система медицинского обеспечения надёжно работает при разных инфекциях. Коронавирусы давно существуют в природе, как и другие вирусы. И ничего - до станции не добрались", - пояснил Котов.
Помимо того, регулярное медицинское обследование проходит весь персонал Байконура, технические специалисты, обеспечивающие подготовку космической техники, работают в масках и халатах. Также проводится дезинфекция доставляемых на станцию грузов, рассказал космонавт.
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Ранее сообщалось, что очередной экипаж отправится на МКС 9 апреля на космическом корабле "Союз МС-16" с космодрома Байконур. На станцию полетят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди.
В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Хочу стать космонавтомРаспространение нового коронавирусаИнститут медико-биологических проблем РАНМеждународная космическая станция (МКС)Российская академия наукРоссия
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