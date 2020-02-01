Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Врачи из-за угрозы китайского Врачи из-за угрозы китайского коронавируса рассматривают возможность введения дополнительной недели карантина для экипажа, отправляющегося в апреле на Международную космическую станцию, рассказал РИА Новости российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН , Герой России Олег Котов.

"Стандартная длительность обсервационного режима для улетающего экипажа и их дублеров – 14 суток. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, рассматривается возможность увеличения карантина до 21 суток", - сказал Котов.

Ранее сообщалось, что инкубационный период у коронавируса составляет от 2 до 14 суток.

По его словам, такая возможность обсуждается международными участниками программы, однако не исключено, что дополнительных мер безопасности вводить не потребуется в связи с отсутствием реальных оснований для этого.

Котов пояснил, что во время карантина все контакты космонавтов и сотрудников, которые обеспечивают их предполетную подготовку, ограничены. Любые контакты с собеседниками из-за предела обсервационной зоны осуществляются только в специальном помещении, разделенном защитным стеклом. "Существующая система медицинского обеспечения надёжно работает при разных инфекциях. Коронавирусы давно существуют в природе, как и другие вирусы. И ничего - до станции не добрались", - пояснил Котов.

Помимо того, регулярное медицинское обследование проходит весь персонал Байконура, технические специалисты, обеспечивающие подготовку космической техники, работают в масках и халатах. Также проводится дезинфекция доставляемых на станцию грузов, рассказал космонавт.

Ранее сообщалось, что очередной экипаж отправится на МКС 9 апреля на космическом корабле "Союз МС-16" с космодрома Байконур. На станцию полетят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди.