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Моралес заявил о задержании его помощницы
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РИА Новости

Моралес заявил о задержании его помощницы

01:39 01.02.2020
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Представитель экс-президента Боливии Эво Моралеса, которая занималась процедурами, необходимыми для его избрания в парламент, задержана, об этом сообщил сам Моралес.
Ранее он заявил в интервью радио Destape Radio, что не исключает возвращения в политику в качестве депутата или сенатора.

"Заявляю перед международным сообществом о незаконном задержании моего доверенного лица Патрисии Эрмосы, которая была ответственна за проведение процедур, связанных избранием в парламент, и о хищении всех моих документов, в числе которых военная книжка", - написал Моралес в Twitter.

Ранее он сообщал, что власти Боливии хотят воспрепятствовать его избранию.
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После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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