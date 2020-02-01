Моралес заявил о задержании его помощницы

"Заявляю перед международным сообществом о незаконном задержании моего доверенного лица Патрисии Эрмосы, которая была ответственна за проведение процедур, связанных избранием в парламент, и о хищении всех моих документов, в числе которых военная книжка", - написал Моралес в Twitter .

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.