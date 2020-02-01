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2020-02-01T01:30+0300
https://ria.ru/20200201/1564130932.html
Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
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РИА Новости

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

01:30 01.02.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоУчасток магистрального нефтепровода "Дружба" в Гомельской области
Участок магистрального нефтепровода Дружба в Гомельской области
© РИА Новости / Виктор Толочко
Участок магистрального нефтепровода "Дружба" в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Официально опубликовано постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, которым установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории республики. Текст документа размещен в субботу на национальном правовом интернет-портале страны.
Накануне пресс-служба министерства сообщила, что принято решение о повышении с 1 февраля тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзиту нефти по территории республики на 6,6%. Ранее МАРТ и ФАС России не договорились о размерах повышения тарифов, в связи с чем тарифы были проиндексированы в соответствии с методикой, утвержденной странами в 2010 году.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
30 января, 20:24Сказано в эфире
"Вопрос денежный". Экономист о транзите нефти из РФ через БелоруссиюТариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля возрастет, объявлено в Минске. Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik разъяснил, как, по его мнению, ситуация будет развиваться дальше.
Согласно документу, тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Белоруссии, по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" с 1 февраля составляет 365,37 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) – Броды" - 156,93 российского рубля.
Кроме того, проиндексированы тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Так, при транспортировке нефти по маршрутному направлению "Речица – Мозырский нефтеперерабатывающий завод" тариф с 1 февраля установлен в размере 0,61 белорусского рублях за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Речица – Адамова Застава" - 9, "Речица – линейная производственная диспетчерская станция Мозырь" - 0,52, "Речица – Броды" - 1,28.
Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Невель – Полоцк – ОАО "Нафтан" в размере 43,02 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан"" - 165,16, "Унеча (Высокое) – Мозырь – Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 77,86.
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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
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