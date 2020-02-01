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Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
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РИА Новости

Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты

01:26 01.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации за час до выхода страны из Евросоюза вновь обозначил основные приоритеты правительства.
"Речь идет частично об использовании новых возможностей, вернувшейся независимости для осуществления перемен, за которые голосовали люди. Будь то контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение нашей рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле. Или просто создание наших собственных законов на благо народа этой страны", - сказал Джонсон.
Он отметил, что при всех своих сильных сторонах ЕС за 50 лет продвинулся в направлении, которое более не подходит Великобритании.
"Наступил момент, когда мы можем по-настоящему объединиться и повысить свой уровень. Победив преступность, трансформировав Национальную службу здравоохранения, улучшив образование и используя лучшие технологии, проведя самое значительное возрождение нашей инфраструктуры с викторианских времен", - отметил Джонсон.
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Среди других приоритетов он назвал борьбу с изменением климата, борьбу за права человека в мире и поддержку женского образования.
"Мы хотим, чтобы это (Brexit - ред.) послужило началом новой эры дружеского сотрудничества между ЕС и энергичной Британией. Британией, которая одновременно является великой европейской державой", - отметил премьер.
Великобритания покинет ЕС в 23.00 31 января (2.00 мск субботы), спустя три с половиной года после референдума.
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