Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты

"Речь идет частично об использовании новых возможностей, вернувшейся независимости для осуществления перемен, за которые голосовали люди. Будь то контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение нашей рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле. Или просто создание наших собственных законов на благо народа этой страны", - сказал Джонсон.