В Раде пригрозили свержением Зеленского

"Мы их предупредили: "Дорогие "слуги", если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть". Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо", — сказал Рабинович.