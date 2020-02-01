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В Раде пригрозили свержением Зеленского
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РИА Новости

В Раде пригрозили свержением Зеленского

00:14 01.02.2020
47426
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента. Трансляцией его выступления поделился телеканал "112 Украина".
"Мы их предупредили: "Дорогие "слуги", если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть". Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо", — сказал Рабинович.
По словам нардепа, члены его фракции смогли добиться снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, — с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, однако полностью остановить узаконивание открытия рынка земли им не по силам. Рабинович предположил, что уже на текущей сессионной неделе власть "попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины".
Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
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Помимо этого, собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, однако они будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Стрелы блещут за спиною, Топчет конь степную ширь - Это скачет Рабинович, Славный русский богатырь!
1 февраля, 00:58
АСАндрей Стрепачев
1910010
Они неисправимы: он, видите ли, не призывает к свержению, а "просто зовет 100 000 на майдан". И называет эти 100 000 народом! Эта музыка будет вечной, пока не вмернет Украина.
1 февраля, 00:20
Von Stirliz
1331002
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