Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Правительство занялось откровенным вредительством. В обстановке международной изоляции и разрыва с Европой оно лишает страну ее главных СМИ, ее глобальной "мягкой силы" — и все это лишь бы придушить либеральных журналистов. Правительство дошло до того, что хочет перестать сажать граждан, отказывающихся платить за либеральную телерадиокомпанию.

...Примерно так звучат в эти дни комментарии в основных медиа Великобритании

Телерадиокомпания, о которой идет речь, — Би-би-си. Британская Вещательная Корпорация. Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК+ — движения".

В чем, собственно, вся штука. Правительство консерваторов Бориса Джонсона решило сократить финансирование BBC. Нет, правительство ничего не имеет против того, что Россия готовит нападение на Прибалтику, а Асад тиран. Ему не нравится, видимо, другая часть деятельности BBC. Журналисты данной империи, живущие в буквальном смысле на налоги британских граждан, по мнению правительства, не очень дружественны к самой Великобритании и ее народу.

И дело даже не в назойливом фокусировании на меньшинствах, в результате которого у зрителей и читателей Би-би-си в последние годы складывается ощущение, что белые англичане-гетеросексуалы консервативных убеждений появляются в этом мире лишь изредка — и только чтобы сделать очередную гадость. Но и в том, что во время битв вокруг Брексита, состоявшегося сегодня в полночь, — журналисты Би-би-си были в подавляющем большинстве на стороне Евросоюза (а значит, как это ни странно прозвучит, против собственных зрителей и слушателей).

Ну так вот. Из всех чудовищных мер по удушению корпорации больше всего прогрессивную часть британского медиакласса возмущает следующая мера: правительство надумало декриминализовать отказ от уплаты налога на содержание Би-би-си. И, согласно инсайдам, собирается сделать это буквально на следующей неделе

Видимо, масштаб трагедии необходимо пояснить. Сейчас будет что-то, что может с непривычки показаться оруэлловщиной, но это британская реальность.

Итак. Би-би-си содержится "на деньги налогоплательщиков" не фигурально, а буквально. Существует специальный налог, который каждый британец, у которого, по мнению властей, есть или где-то спрятан телевизор, должен уплачивать. Этот налог идет на содержание Британской Вещательной Корпорации. Размер налога в минувшем году был, на наши деньги, 16 220 рублей в год — ну или по 1350 рублей в месяц.

А если британец этот налог не уплачивает — например лживо утверждая, что у него нет телевизора и он не смотрит BBC даже по интернету, или что он из принципа не хочет финансировать журналистов, которые настойчиво воспитывают его на тему "не будь цисгендерной белой свиньей, люби меньшинства и либералов", — то такой британец официально становится преступником.

Смешной нюанс: неуплата по счетам за электричество, например, — не преступление. А неуплата "налога на BBC" — криминал.

Ежегодно за уклонение от содержания Би-би-си судят порядка 130 тысяч жителей Соединенного Королевства. А некоторых даже реально сажают.

Нет, это не наша лживая кремлевская пропаганда. Это правда . Десятки британцев ежегодно отправляются в тюрьму за то, что не платят телевизионный налог на содержание BBC.

Так вот: статью "об уклонении от содержания Би-би-си" мстительные Джонсон и Ко собираются декриминализовать. И это для прогрессивного цвета британской нации — настоящая драма. The Guardian пишет : "Когда Британия покидает ЕС, каждая толика мягкой силы, культурной и умственной силы, ценна как никогда, чтобы распространять ее влияние... Декриминализация неуплаты телевизионного налога может обойтись BBC в 200 миллионов фунтов (в рублях это миллиардов 15-16). Зачем оставлять мировое новостное пространство российскому RT, Aljazeera и, хуже того, Fox News? Ценность сайта и журналистики Би-би-си глобально бесценна”.

...Что тут хотелось бы отметить.

То, что невольные пособники российской пропаганды, не желающие содержать пропаганду британскую и тем ослабляющие "мягкую силу Великобритании" в мире, выйдут из тюрем, — безусловно, хорошая новость. То, что они сэкономят свои миллиарды рублей, — тоже хорошо.

Но подчеркнем: правительство Великобритании ослабляет BBC не потому, что считает пропаганду ненужной. А потому, что считает пропаганду "либеральной элиты BBC" направленной не против всяких врагов типа России, а против себя и против страны.

И это наталкивает нас на любопытное рассуждение. Похоже, британский медиакласс по своим основным качествам несильно отличается от отечественного. То есть в Англии передовые свободолюбивые эксперты, блогеры и политологи тоже, посидев достаточное количество лет на казенном финансировании, приобрели уверенность в том, что они здесь власть. И тоже давай пинать свои народ и государство за несоответствие высоким передовым идеалам.

Разница между Россией и Великобританией тут только в том, что у нас государство сохраняет суверенитет и не подчиняется плотно свалявшимся медиаклакам привилегированных меньшинств (несмотря на периодические попытки последних прогнуть его и объявить себя опять главными, как в старые добрые античные времена олигархических телевойн).