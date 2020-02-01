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Фанаты "Ходячих мертвецов" увидели в трейлере важный намек
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РИА Новости

Фанаты "Ходячих мертвецов" увидели в трейлере важный намек

04:24 01.02.2020
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© Фото : Gene Page/AMCКадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Кадр из сериала Ходячие мертвецы
© Фото : Gene Page/AMC
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фанаты "Ходячих мертвецов" увидели в трейлере сериала намек на то, кого убьют в следующем эпизоде, сообщает Independent.
Так, один из поклонников внимательно исследовал трейлер кадр за кадром в надежде понять, кто станет очередной жертвой. По его мнению, высока вероятность, что ей окажется Конни, которую играет глухая актриса Лорен Ридлофф. Это ее первая большая работа в кино.
Конни только один раз появляется в ролике, в кадре она одна пытается выбраться из подземного укрытия. Возможно, она наберется храбрости и пожертвует собой, чтобы спасти сестру Келли (Энджел Теори).
Тот факт, что все остальные персонажи принимают участие в ключевом противостоянии сезона, можно трактовать как намек на печальную судьбу Конни. Ее гибель наверняка станет тяжелым ударом для Дэрила, который с ней подружился сразу после появления в шоу героини Ридлофф.
Издание предположило, что возможный уход актрисы из сериала связан с тем, что она задействована в проекте "Вечные" киновселенной Marvel.
Следующий сезон "Ходячих мертвецов" начнут показывать на Fox и NOW TV 24 февраля.
Кадр из сериала Ходячие мертвецы
7 октября 2019, 16:45Культура
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