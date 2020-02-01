Фанаты "Ходячих мертвецов" увидели в трейлере важный намек

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фанаты "Ходячих мертвецов" увидели в трейлере сериала намек на то, кого убьют в следующем эпизоде, . Фанаты "Ходячих мертвецов" увидели в трейлере сериала намек на то, кого убьют в следующем эпизоде, сообщает Independent.

Так, один из поклонников внимательно исследовал трейлер кадр за кадром в надежде понять, кто станет очередной жертвой. По его мнению, высока вероятность, что ей окажется Конни, которую играет глухая актриса Лорен Ридлофф. Это ее первая большая работа в кино.

Конни только один раз появляется в ролике, в кадре она одна пытается выбраться из подземного укрытия. Возможно, она наберется храбрости и пожертвует собой, чтобы спасти сестру Келли (Энджел Теори).

Тот факт, что все остальные персонажи принимают участие в ключевом противостоянии сезона, можно трактовать как намек на печальную судьбу Конни. Ее гибель наверняка станет тяжелым ударом для Дэрила, который с ней подружился сразу после появления в шоу героини Ридлофф.

Издание предположило, что возможный уход актрисы из сериала связан с тем, что она задействована в проекте "Вечные" киновселенной Marvel.