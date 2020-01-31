Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Состояние китайской студентки, больной Состояние китайской студентки, больной коронавирусом Тюменской области , удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"Больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевание протекают в легкой клинической форме, на 31 января 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет", - говорится в сообщении.

Организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Губернатор утвердил региональный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области.

Создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения инфекции под председательством вице-губернатора. Ситуация находится под строгим контролем управления, уточняет ведомство.