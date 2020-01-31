Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Состояние китайской студентки, больной коронавирусом в Тюменской области, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки.
"Больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевание протекают в легкой клинической форме, на 31 января 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет", - говорится в сообщении.
Организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Губернатор утвердил региональный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области.
Создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения инфекции под председательством вице-губернатора. Ситуация находится под строгим контролем управления, уточняет ведомство.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи.
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