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В Ленинградской области арестовали нападавшего на женщин насильника
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РИА Новости

В Ленинградской области арестовали нападавшего на женщин насильника

23:50 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Житель Ленинградской области, подозреваемый в нападении и изнасиловании двух женщин, одну из которых он убил, арестован, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.
Как выяснили следователи, житель Ленинградской области в начале декабря 2010 года в городе Коммунар напал на женщину, изнасиловал и задушил. А в январе 2019 года 41-летняя местная жительницы оказалась жертвой сексуального насилия.
"Следствием получены доказательства о том, что оба нападения на женщин совершил 42-летний местный житель, который 21 января 2020 года был задержан. После проведения ряда следственных действий в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
Задержанному предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с изнасилованием или иными действиями сексуального характера" и "Насильственные действия сексуального характера".
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