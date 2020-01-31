В Ленинградской области арестовали нападавшего на женщин насильника

"Следствием получены доказательства о том, что оба нападения на женщин совершил 42-летний местный житель, который 21 января 2020 года был задержан. После проведения ряда следственных действий в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.