Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T23:49+0300
https://ria.ru/20200131/1564129950.html
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/63/1562196375_0:227:2833:1821_1036x0_80_0_0_01f8f66fb6a904677ca954ee520b1cb0.jpg
РИА Новости

В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

23:43 31.01.2020 (обновлено: 23:49 31.01.2020)
1682
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, рассчитывая привлечь США к вопросу так называемого возвращения Крыма, покушается на территориальную целостность России.
Ранее Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и "деоккупации Крыма" благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из госдепа.
Осень в Крыму
29 января, 15:10
В Раде предложили отправить в поход на Крым "тех, кто уже пожил"
"Вызывает недоумение поведение стран и их лидеров, которые не признают российский статус Крым. Заявление президента Украины можно рассматривать как покушение на территориальную цельность России. Подобная позиция будет вести к дальнейшему обострению и конфронтации", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинским властям пора оставить претензии на Крым, который никогда ни по праву, ни по духу им не принадлежал и был чуждой территорией, случайно оказавшейся в составе Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
4520013
Обсудить 1
Майк ПомпеоСитуация на УкраинеЮрий ГемпельВладимир ЗеленскийКрымРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Майк Помпео
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Акция против Brexit в Лондоне
Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Программирование
ProtonMail передаст России данные рассылавших письма о "минировании"
Виктор Шокин
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить
Вид на город Севастополь
В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
Заседание Верховной рады Украины
В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Лента новостейМолния