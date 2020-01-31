В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, рассчитывая привлечь США к вопросу так называемого возвращения Крыма, покушается на территориальную целостность России.
Ранее Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и "деоккупации Крыма" благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из госдепа.
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"Вызывает недоумение поведение стран и их лидеров, которые не признают российский статус Крым. Заявление президента Украины можно рассматривать как покушение на территориальную цельность России. Подобная позиция будет вести к дальнейшему обострению и конфронтации", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинским властям пора оставить претензии на Крым, который никогда ни по праву, ни по духу им не принадлежал и был чуждой территорией, случайно оказавшейся в составе Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".