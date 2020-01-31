В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский , рассчитывая привлечь США к вопросу так называемого возвращения Крыма , покушается на территориальную целостность России

Ранее Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и "деоккупации Крыма" благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из госдепа.

"Вызывает недоумение поведение стран и их лидеров, которые не признают российский статус Крым. Заявление президента Украины можно рассматривать как покушение на территориальную цельность России. Подобная позиция будет вести к дальнейшему обострению и конфронтации", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, украинским властям пора оставить претензии на Крым, который никогда ни по праву, ни по духу им не принадлежал и был чуждой территорией, случайно оказавшейся в составе Украины.