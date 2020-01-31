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ProtonMail передаст России данные рассылавших письма о "минировании"
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РИА Новости

ProtonMail передаст России данные рассылавших письма о "минировании"

23:37 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почтовый сервис ProtonMail заявил, что отключил аккаунты пользователей, с которых рассылались письма о "минировании" объектов в РФ, компания также готова предоставить информацию об этих пользователях российским властям в случае запроса.
В среду ФСБ и Роскомнадзор сообщили о блокировке почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария) из-за "минирований" объектов на территории РФ. Почтовый сервис использовался "минерами" как в 2019 году, так и - особенно активно - в январе 2020-го. На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений о личностях злоумышленников компания "реагировала категорическим отказом", заявило ведомство.
"Собственное расследование ProtonMail подтвердило, что угрозы о "минировании" были отправлены через сервис компании. Все аккаунты, задействованные в рассылке, были идентифицированы и навсегда отключены", - говорится в релизе.
Компания также заявила, что вся сохранившаяся информация о пользователях, которые осуществляли рассылку, может быть передана российским властям после получения официального запроса через федеральную полицию Швейцарии.
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