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Гватемала запретила въезд людям, недавно посещавшим Китай
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РИА Новости

Гватемала запретила въезд людям, недавно посещавшим Китай

23:10 31.01.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе. Архивное фото
МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Алехандро Джамматеи запретил въезд в страну людям, которые ранее находились в зоне активного распространения нового коронавируса.
"Объявлена санитарная тревога, которая распространяется на порты, аэропорты и пограничные переходы в стране", - приводит слова президента издание Prensa Libre.
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Ограничительная мера будет действовать для всех лиц, которые в середине января посещали зоны активного распространения вируса в Китае. На территории страны запрещено принимать авиарейсы из Китая.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайГватемала (республика)В мире
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