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В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

22:35 31.01.2020 (обновлено: 22:37 31.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Скорая помощь. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Три человека, вернувшиеся из Китая, госпитализированы в Калмыкии с признаками ОРВИ, у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию, сообщает в пятницу министерство здравоохранения республики.
По информации ведомства, из Китая в Калмыкию вернулись 12 туристов, все они находятся под медицинским наблюдением.
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"Трое из них - двое мужчин и женщина - в настоящее время госпитализированы с клиническими проявлениями ОРВИ. Согласно четко отработанному алгоритму изоляции больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, они были помещены в инфекционный стационар", - сообщается на сайте минздрава.
Отмечается, что анализы троих жителей региона направлены в лабораторию в Ставропольский край.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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