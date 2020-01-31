В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Три человека, вернувшиеся из Китая, госпитализированы в Калмыкии с признаками ОРВИ, у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию, сообщает в пятницу министерство здравоохранения республики.
По информации ведомства, из Китая в Калмыкию вернулись 12 туристов, все они находятся под медицинским наблюдением.
"Трое из них - двое мужчин и женщина - в настоящее время госпитализированы с клиническими проявлениями ОРВИ. Согласно четко отработанному алгоритму изоляции больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, они были помещены в инфекционный стационар", - сообщается на сайте минздрава.
Отмечается, что анализы троих жителей региона направлены в лабораторию в Ставропольский край.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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