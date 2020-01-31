В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

По информации ведомства, из Китая в Калмыкию вернулись 12 туристов, все они находятся под медицинским наблюдением.

"Трое из них - двое мужчин и женщина - в настоящее время госпитализированы с клиническими проявлениями ОРВИ. Согласно четко отработанному алгоритму изоляции больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, они были помещены в инфекционный стационар", - сообщается на сайте минздрава.