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Российский консул встретился с Винником
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РИА Новости

Российский консул встретился с Винником

22:34 31.01.2020 (обновлено: 22:53 31.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Представитель МИД Франции заявил, что консульский доступ к находящемуся под арестом в Париже россиянину Александру Виннику был представлен и консул РФ смог с ним побеседовать.
"По состоянию на 27 января консульский доступ был предоставлен, и генеральному консулу России удалось встретиться с соответствующим лицом. Таким образом, положения Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Францией и Российской Федерацией 1966 года полностью соблюдаются", - заявил представитель МИД Франции на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"В соответствии с европейским ордером на арест, выданным Францией, Александр Винник был экстрадирован из Греции в нашу страну 23 января. Сама процедура выдачи определяется судебной властью", - отметил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от властей Франции выдачи Винника России.
Россиянин с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
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МИД РФМИД Франции‎СШАДело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияРоссияПарижВ мире
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