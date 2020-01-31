Российский консул встретился с Винником

"По состоянию на 27 января консульский доступ был предоставлен, и генеральному консулу России удалось встретиться с соответствующим лицом. Таким образом, положения Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Францией и Российской Федерацией 1966 года полностью соблюдаются", - заявил представитель МИД Франции на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.

"В соответствии с европейским ордером на арест, выданным Францией, Александр Винник был экстрадирован из Греции в нашу страну 23 января. Сама процедура выдачи определяется судебной властью", - отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что Москва будет добиваться от властей Франции выдачи Винника России.

Россиянин с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.