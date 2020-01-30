Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника

"Посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш, продолжим работу по обеспечению прав нашего соотечественника и намерены добиваться от французских властей выдачи подозреваемого в Россию и, конечно, соблюдению его прав", - сказала Захарова на брифинге.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.