Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет добиваться от властей Франции выдачи россиянина Александра Винника России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш, продолжим работу по обеспечению прав нашего соотечественника и намерены добиваться от французских властей выдачи подозреваемого в Россию и, конечно, соблюдению его прав", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что МИД РФ находится в постоянном контакте с адвокатами Винника и оказывает все необходимое содействие.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
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Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
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