Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:49+0300
https://ria.ru/20200130/1564067971.html
Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:50:960:590_1036x0_80_0_0_9bf88d0a82d4d74d8de20a0c9a04552b.jpg
РИА Новости

Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника

16:31 30.01.2020 (обновлено: 16:49 30.01.2020)
654
© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет добиваться от властей Франции выдачи россиянина Александра Винника России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш, продолжим работу по обеспечению прав нашего соотечественника и намерены добиваться от французских властей выдачи подозреваемого в Россию и, конечно, соблюдению его прав", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что МИД РФ находится в постоянном контакте с адвокатами Винника и оказывает все необходимое содействие.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Александр Винник
16 января, 21:00
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
8 сентября 2018, 08:00
Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов
2720101
Обсудить 1
ГрецияДело Александра ВинникаАлександр ВинникМИД РФМоскваФранцияРоссияПарижВ мире
Рекомендуем
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД осудил Болгарию за "шоу" вокруг высылки российских дипломатов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала Качиньскому "информационные компенсации"
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
России следует приостановить контакты с Лукашенко, считает эксперт
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД осудил действия Франции в отношении Винника
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ
МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали новые санкции США против России
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой предложил наказывать членов ПАСЕ за непристойное поведение
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия надеется, что Эстония прекратит давление на Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния