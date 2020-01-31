Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. после Британии после Brexit будет непросто, ей потребуются новые связи, чтобы встроиться в новый миропорядок, а экономику может ждать стагнация, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин

Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Конечно, будет очень непросто (после Brexit). Великобритании нужна активная внешняя политика для того, чтобы встроиться в новый миропорядок, завести новые связи с окружающими государствами", - сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, может ли стать выход из Евросоюза окном возможностей для Британии, дипломат напомнил, что именно об этом и говорил ранее премьер страны Борис Джонсон

"Да. Именно под этим лозунгом премьер Джонсон победил на выборах в парламент в декабре этого года", - сказал Келин.

Он рассказал, что в Британии многие воспринимают Brexit как избавление от сдерживающих развитие страны пут Евросоюза.

"Есть точка зрения правительства (Великобритании) и премьер-министра на этот счет, а они считают, что Brexit - это сбрасывание пут, которыми была охвачена британская экономика из Брюсселя. Есть интересная точка зрения (главы Партии Brexit) Найджела Фараджа, который изложил ее в Европарламенте. Он говорил о том, что 47 лет назад Великобритания вступала в общий рынок и не более того", - рассказал Келин.

Дипломат отметил, что согласно мнению Фараджа, который считается давним и убежденным евроскептиком, а также одним из самых известных авторов идеи Brexit, вступая в ЕС, Британия "не хотела ни Еврокомиссии, ни Европарламента, никаких наднациональных структур, ни Шенгена, ни тем более армии, тенденция к созданию которой на базе Евросоюза сейчас есть".

"Поэтому они и не хотят больше ни европейского суда, ни каких-то наднациональных объединений", - сказал посол.

В ответ на просьбу поделиться прогнозом относительно перспектив британской экономики, Келин привел два наиболее популярных мнения по этому вопросу.