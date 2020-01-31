Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британии после Brexit будет непросто, ей потребуются новые связи, чтобы встроиться в новый миропорядок, а экономику может ждать стагнация, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
"Конечно, будет очень непросто (после Brexit). Великобритании нужна активная внешняя политика для того, чтобы встроиться в новый миропорядок, завести новые связи с окружающими государствами", - сказал посол.
Отвечая на вопрос о том, может ли стать выход из Евросоюза окном возможностей для Британии, дипломат напомнил, что именно об этом и говорил ранее премьер страны Борис Джонсон.
"Да. Именно под этим лозунгом премьер Джонсон победил на выборах в парламент в декабре этого года", - сказал Келин.
Он рассказал, что в Британии многие воспринимают Brexit как избавление от сдерживающих развитие страны пут Евросоюза.
"Есть точка зрения правительства (Великобритании) и премьер-министра на этот счет, а они считают, что Brexit - это сбрасывание пут, которыми была охвачена британская экономика из Брюсселя. Есть интересная точка зрения (главы Партии Brexit) Найджела Фараджа, который изложил ее в Европарламенте. Он говорил о том, что 47 лет назад Великобритания вступала в общий рынок и не более того", - рассказал Келин.
Дипломат отметил, что согласно мнению Фараджа, который считается давним и убежденным евроскептиком, а также одним из самых известных авторов идеи Brexit, вступая в ЕС, Британия "не хотела ни Еврокомиссии, ни Европарламента, никаких наднациональных структур, ни Шенгена, ни тем более армии, тенденция к созданию которой на базе Евросоюза сейчас есть".
"Поэтому они и не хотят больше ни европейского суда, ни каких-то наднациональных объединений", - сказал посол.
В ответ на просьбу поделиться прогнозом относительно перспектив британской экономики, Келин привел два наиболее популярных мнения по этому вопросу.
"Я как посол никаких прогнозов давать не могу и не буду. Но по-прежнему есть две школы мысли. Одна говорит о том, что экономика быстро провалится в отсутствие соглашений со странами и новых связей с другими государствами. Другая считает, что так называемое очищение от пут, которыми якобы опутывал Британию Евросоюз, принесет быстрый прогресс для экономики. Есть некая серединная линия, о которой говорят наиболее опытные дипломаты и эксперты: в первый год, сразу после Brexit, скорее всего, экономика пойдет на подъем, однако потом ее ждет определенная стагнация", - сказал дипломат.