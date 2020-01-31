В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила , что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая

"Только что завершилось заседание оперативного штаба по недопущению распространения короновируса. Сегодня, действительно, мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки", - сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Instagram.

По его словам, приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания.

"Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы и, что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас принимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по определенному алгоритму. Ситуация находится под моим личным контролем", - подчеркнул Моор