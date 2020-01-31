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В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
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РИА Новости

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

21:19 31.01.2020 (обновлено: 21:20 31.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
"Только что завершилось заседание оперативного штаба по недопущению распространения короновируса. Сегодня, действительно, мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки", - сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Instagram.
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По его словам, приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания.
"Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы и, что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас принимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по определенному алгоритму. Ситуация находится под моим личным контролем", - подчеркнул Моор
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаАлександр МооркоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваКитайТюменская областьУханьОбщество
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