В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки.
"Только что завершилось заседание оперативного штаба по недопущению распространения короновируса. Сегодня, действительно, мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки", - сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Instagram.
По его словам, приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания.
"Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы и, что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас принимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по определенному алгоритму. Ситуация находится под моим личным контролем", - подчеркнул Моор
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика