Демократы назвали оправдания Трампа в сенате лже-процессом

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Демократы в сенате призывают республиканцев проголосовать за "честный процесс" и правду по делу Демократы в сенате призывают республиканцев проголосовать за "честный процесс" и правду по делу импичмента президента США Дональда Трампа , его оправдание без вызова свидетелей бессмысленно, заявил в пятницу глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

"На судебных процессах есть свидетели, есть документы. Голосование сегодня заключается в том, будет ли честным процесс над президентом США в сенате… Если мои коллеги-республиканцы отказываются рассматривать документы и слушать свидетелей, оправдание президента будет бессмысленным, поскольку оно станет результатом лже-процесса", - сказал Шумер журналистам.

"Перед сенаторами-республиканцами сегодня стоит вопрос – искать правду или заниматься покрывательством, выбрать честный суд или фарс, партию или страну", - заявил Шумер. Он отметил, что итоги голосования, которое состоится позднее в пятницу, пока неизвестны, однако, по его словам, "независимо от его исхода, я верю, что правда в конечном итоге станет явной".

"Мои республиканские коллеги должны подумать перед голосованием сегодня: правда, правда станет известна", - сказал Шумер.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. После этого дело было передано в сенат, который должен вынести окончательный приговор президенту. Официально процесс над Трампом в верхней палате конгресса стартовал 16 января.

Шесть дней ушло на представление каждой из сторон своих позиций, и следующим двухдневным этапом стали вопросы обвинению и защите от сенаторов. Сессия вопрос-ответ позволила демократам палаты представителей и адвокатам президента далее развить свою аргументацию. Этот этап завершился в четверг.

Накануне голосования по вызову свидетелей в пятницу в американских СМИ было много спекуляций, удастся ли республиканцам объединить свои позиции и единогласно проголосовать против, чтобы быстрее завершить процесс над Трампом.