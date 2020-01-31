На Украине госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку

"В Ровно на карантин положили в инфекционный бокс 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка сама обратилась в больницу.

"Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая. Поэтому ее сразу отправили в инфекционную больницу. Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, решили пойти методом исключения и взяли анализы на грипп и ОРВИ", - говорится в сообщении.

По данным ТСН, девушку после получения результатов анализов, "скорее всего, выпишут, тем более что она уже чувствует себя лучше".