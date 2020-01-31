На Украине госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Жительницу украинского Ровно госпитализировали в инфекционную больницу после возвращения из Китая, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает в пятницу сайт ТСН.
"В Ровно на карантин положили в инфекционный бокс 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка сама обратилась в больницу.
"Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая. Поэтому ее сразу отправили в инфекционную больницу. Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, решили пойти методом исключения и взяли анализы на грипп и ОРВИ", - говорится в сообщении.
По данным ТСН, девушку после получения результатов анализов, "скорее всего, выпишут, тем более что она уже чувствует себя лучше".
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели почти в 20 других странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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