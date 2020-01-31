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На Украине хотят запретить деятельность партии "Слуга народа"
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РИА Новости

На Украине хотят запретить деятельность партии "Слуга народа"

20:03 31.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц в Киеве
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Окружной административный суд города Киева просят обязать министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа", сообщила в пятницу пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, в Окружной административный суд поступил иск к Минюсту Украины, в котором истец просит признать противоправной бездеятельность ведомства относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа".
"Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что "сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу".
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Имя и фамилия истца в сообщении пресс-службы не указываются.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, четвертое - партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
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