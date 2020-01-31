На Украине хотят запретить деятельность партии "Слуга народа"

Агитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц в Киеве

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Окружной административный суд города Киева просят обязать министерство юстиции Окружной административный суд города Киева просят обязать министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа" , сообщила в пятницу пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, в Окружной административный суд поступил иск к Минюсту Украины, в котором истец просит признать противоправной бездеятельность ведомства относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа".

"Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу".

Имя и фамилия истца в сообщении пресс-службы не указываются.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, четвертое - партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.