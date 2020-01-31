Новак оценил возможное влияние вспышки коронавируса на нефтяной рынок

"У нас четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+ мы можем в том числе, если это будет касаться нефтяного рынка значительно, повлечет какие-то последствия, мы сможем на это отреагировать", - сказал министр в ответ на вопрос о последствиях распространения коронавируса для нефтяного рынка.