Новак оценил возможное влияние вспышки коронавируса на нефтяной рынок

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. ОПЕК+ сможет отреагировать, если будут значительные последствия для нефтяного рынка из-за коронавируса, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"У нас четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+ мы можем в том числе, если это будет касаться нефтяного рынка значительно, повлечет какие-то последствия, мы сможем на это отреагировать", - сказал министр в ответ на вопрос о последствиях распространения коронавируса для нефтяного рынка.
При этом Новак отметил, что потенциальным риском является лишь снижение спроса на нефть.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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