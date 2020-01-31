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Новак оценил возможное влияние вспышки коронавируса на нефтяной рынок
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РИА Новости

Новак оценил возможное влияние вспышки коронавируса на нефтяной рынок

20:00 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. ОПЕК+ сможет отреагировать, если будут значительные последствия для нефтяного рынка из-за коронавируса, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"У нас четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+ мы можем в том числе, если это будет касаться нефтяного рынка значительно, повлечет какие-то последствия, мы сможем на это отреагировать", - сказал министр в ответ на вопрос о последствиях распространения коронавируса для нефтяного рынка.
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При этом Новак отметил, что потенциальным риском является лишь снижение спроса на нефть.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыМинистерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакКитайЭкономика
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