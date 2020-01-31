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Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента с СКК "Петербургский"
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РИА Новости

Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента с СКК "Петербургский"

19:33 31.01.2020 (обновлено: 19:48 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинОбрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский"
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский"
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", где погиб рабочий, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В пятницу днем в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое сейчас не эксплуатируется, произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. Позже городское управление МЧС РФ сообщило, что спасатели обнаружили тело человека. Поисково-спасательные работы завершены.
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"Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в Санкт-Петербурге по факту обрушения 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, в результате которого погиб рабочий", - сообщила Петренко.
Она добавила, что на место происшествия по указанию Бастрыкина направлены также и следователи-криминалисты СК России. Также глава ведомства поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, при необходимости будут привлечены следователи центрального аппарата СК России.
Сейчас на месте происшествия работают следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
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