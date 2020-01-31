Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента с СКК "Петербургский"

В пятницу днем в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое сейчас не эксплуатируется, произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. Позже городское управление МЧС РФ сообщило, что спасатели обнаружили тело человека. Поисково-спасательные работы завершены.

"Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в Санкт-Петербурге по факту обрушения 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, в результате которого погиб рабочий", - сообщила Петренко.

Она добавила, что на место происшествия по указанию Бастрыкина направлены также и следователи-криминалисты СК России. Также глава ведомства поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, при необходимости будут привлечены следователи центрального аппарата СК России.