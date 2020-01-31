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Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом

19:18 31.01.2020 (обновлено: 19:19 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину сочувствие в связи со вспышкой коронавируса, выразив готовность помочь Китаю в ситуации с заболеванием, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике президент Российской Федерации Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим", - говорится в сообщении.
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Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован.
"Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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