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Меркель: Германия хочет остаться партнером Великобритании после Brexit
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РИА Новости

Меркель: Германия хочет остаться партнером Великобритании после Brexit

18:19 31.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Германия хочет оставаться близким партнером Великобритании после Brexit, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее выступление опубликовано на сайте правительства.
"Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, потому что нас объединяют общие ценности", - заявила Меркель, добавив, что Brexit стал "глубоким разделом для нас всех".
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Канцлер отметила, ЕС, "к счастью, удалось договориться о соглашении о выходе" Лондона из сообщества, переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. Меркель считает, что "чем больше Великобритания захочет отойти от условий внутреннего рынка (ЕС), тем сильнее, конечно, будут изменения наших будущих отношений".
Она выразила надежду на то, что ЕС и Соединенное Королевство "как можно скорее заключат хорошее, долгосрочное и всеобъемлющее соглашение".
Великобритания покинет ЕС в 23.00 (02.00 мск субботы). За час до этого основные телеканалы покажут записанное заранее обращение премьера Бориса Джонсона к нации. Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом, по сути, ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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