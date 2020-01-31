Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-01-31T18:06+0300
https://ria.ru/20200131/1564122108.html
"Т Плюс" вложит 1,1 млрд рублей в систему теплоснабжения Ульяновска
https://cdn24.img.ria.ru/images/98689/72/986897271_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_7499419263e846c0f1931246e216e52f.jpg
РИА Новости

"Т Плюс" вложит 1,1 млрд рублей в систему теплоснабжения Ульяновска

18:06 31.01.2020
77
© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Т Плюс" в 2020 году вложит 1,1 миллиарда рублей в систему теплоснабжения Ульяновска, который с 1 января перешел на метод "альтернативной котельной", следует из сообщения энергокомпании.
"Ульяновский филиал "Т Плюс" в 2020 году планирует масштабную модернизацию объектов теплоснабжения областного центра. На обновление основного оборудования станций и замену 13 километров тепловых сетей в контуре ТЭЦ-1 энергетики направят более 1 миллиарда рублей", - сообщает компания.
"В этом году мы продолжим оздоровление системы теплоснабжения города, но уже в больших объемах, благодаря переходу в ценовую зону теплоснабжения и к долгосрочному регулированию. Реконструкция 13,1 километра тепловых сетей в зоне ТЭЦ-1 на 511 миллионов рублей снизит количество возможных повреждений, повысит энергоэффективность их работы", - подчеркнул директор Ульяновского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Компания также отмечает, что в период с 2021 по 2029 годы будет обновлено 26 километров распределительных теплосетей "Теплокома" и порядка 88 километров сетей "Городского теплосервиса". Также запланированы мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС и реконструкция 15 котельных УМУП "Городская теплосеть".
Ижевск
23 января, 19:10Теплоснабжение
"Т Плюс" закупает оборудование для модернизации Ижевской ТЭЦ-2
Ульяновск с 1 января 2020 года перешел в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". По предварительной оценке "Т Плюс", инвестиции в Ульяновск составят 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет. Тариф же на тепло достигнет уровня "альткотельной" только через 10 лет.
"Альткотельная" - новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТ ПлюсУльяновскЭкономика
Рекомендуем
Ванная комната
Власти объяснили, зачем измеряют ванны в квартирах саратовцев
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло
Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов
Физлица начали инвестировать в облигации "МСП Банка" в 2019 году
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Сотрудника аппарата МВД обвинили в получении крупной взятки
Здание конгресса США
Демократы назвали оправдания Трампа в сенате лже-процессом
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Сахалин полностью газифицируют к 2025 году
Хип-хоп-исполнитель Элджей
УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске
Сотрудник газовой службы
В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе
Здание московского городского суда
Мосгорсуд оставил в силе приговор трем нападавшим на росгвардейца
Председатель правления АО МСП Банк Дмитрий Голованов
"МСП Банк" осуществил два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей
Обрушение крыши СКК Петербургский
Прокуратура проведет проверку после обрушения СКК в Петербурге
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Замглавы Минобороны обсудил с послом Монголии 75-летие Победы
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов
Ресторану «Макдоналдс» в России – 30 лет
Ресторану "Макдоналдс" в России – 30 лет
Рыболовецкое судно Норд
Владелец "Норда" попросил помочь с приобретением нового судна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния