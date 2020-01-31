"Т Плюс" вложит 1,1 млрд рублей в систему теплоснабжения Ульяновска

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Т Плюс" в 2020 году вложит 1,1 миллиарда рублей в систему теплоснабжения Ульяновска, который с 1 января перешел на метод "альтернативной котельной", следует из сообщения энергокомпании.

"Ульяновский филиал "Т Плюс" в 2020 году планирует масштабную модернизацию объектов теплоснабжения областного центра. На обновление основного оборудования станций и замену 13 километров тепловых сетей в контуре ТЭЦ-1 энергетики направят более 1 миллиарда рублей", - сообщает компания.

"В этом году мы продолжим оздоровление системы теплоснабжения города, но уже в больших объемах, благодаря переходу в ценовую зону теплоснабжения и к долгосрочному регулированию. Реконструкция 13,1 километра тепловых сетей в зоне ТЭЦ-1 на 511 миллионов рублей снизит количество возможных повреждений, повысит энергоэффективность их работы", - подчеркнул директор Ульяновского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Компания также отмечает, что в период с 2021 по 2029 годы будет обновлено 26 километров распределительных теплосетей "Теплокома" и порядка 88 километров сетей "Городского теплосервиса". Также запланированы мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС и реконструкция 15 котельных УМУП "Городская теплосеть".

Ульяновск с 1 января 2020 года перешел в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". По предварительной оценке "Т Плюс", инвестиции в Ульяновск составят 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет. Тариф же на тепло достигнет уровня "альткотельной" только через 10 лет.