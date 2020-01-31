Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T18:01+0300
https://ria.ru/20200131/1564121906.html
Импичмент Трампа мешает предвыборной кампании в США, считают эскперты
https://cdn22.img.ria.ru/images/156374/42/1563744222_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ec749e810465eeb30167b5a64590d166.jpg
РИА Новости

Импичмент Трампа мешает предвыборной кампании в США, считают эскперты

18:01 31.01.2020
2035
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 31 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс импичмента Дональду Трампу в сенате США создал проблемы для сенаторов-кандидатов в президенты, поскольку они обязаны ежедневно присутствовать в сенате в Вашингтоне и не могут вести предвыборную кампанию, считают опрошенные РИА Новости эксперты в США.
Сейчас борьбу за президентскую номинацию среди демократов продолжают четыре сенатора - Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Майкл Беннет. Первый отбор кандидатов пройдет в Айове уже 3 февраля, следующие праймериз в Нью-Гэмпшире запланированы на 11 февраля. Президент США Дональд Трамп уже выступил в Twitter с теорией о том, что истеблишмент Демократической партии с помощью затянувшейся процедуры импичмента будто бы хочет помешать наиболее популярному кандидату-сенатору Берни Сандерсу, который не в ладах с элитой демократов.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
21 января, 11:06
Импичмент особого режима: доступ СМИ к процессу над Трампом ограничат
"Избиратели, которые приходят на выборные собрания в Айове, подходят к своим обязанностям очень серьезно. От кандидатов ожидают физического присутствия, и это может повредить ведущим кандидатам, если им придется упустить возможность встретиться с избирателями лично. Особенно это может повредить ведущим трем сенаторам, в частности Сандерсу и Клобушар, рейтинг которых в опросах поднимается. Это может повредить и Уоррен, которой нужно восстановить рост (популярности)", - сказал РИА Новости известный американский социолог Джон Зогби, руководитель фирмы John Zogby Strategies.
По его словам, Айовой дело не ограничивается - в Нью-Гэмпшире избиратели привыкли неоднократно встречаться с кандидатами на протяжении ряда месяцев перед праймериз. "Многие избиратели в Нью-Гэмпшире ждут результатов Айовы. Если кандидат хорошо выступит в Айове, но затем ему помешают активно вести кампанию в Нью-Гэмпшире, это может ему повредить", - считает Зогби.
Кэри Ковингтон, профессор политологии в Университете Айовы, считает, что сенаторы частично компенсировали потери, возвращаясь в Айову на выходных. "Похоже, Сандерсу это (импичмент - ред.) не повредило, но Уоррен столкнулась с падением поддержки, а Клобушар находится очень низко в результатах опросов, и (импичмент) мешает ей лично появляться (перед избирателями), хотя именно это могло бы помочь ее возможному прорыву", - сказал Ковингтон.
"Если предположить, что процесс закончится скоро, то его влияние будет кратким, и у кандидатов должно быть много времени на соревнование в Нью-Гэмпшире и далее. Однако если сенат решит вызвать свидетелей, то эти три кандидата могут задержаться на гораздо более долгий период времени", - констатировал Ковингтон. По его словам, если процесс продлится до праймериз Южной Каролины 29 февраля, это будет на пользу кандидату Джо Байдену - бывшему сенатору и вице-президенту США.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
22 января, 16:01
Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
"Долгий импичмент - это недостаток для кандидатов-сенаторов, это ограничивает для них возможность вести кампанию напрямую. Хотя они и могут использовать доверенные лица и вести кампанию по выходным, им будет труднее отстаивать свою программу лично, а именно этого от них ожидают избиратели в Айове и Нью-Гэмпшире", - сказал РИА Новости глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск. При этом он считает, что Сандерс и Уоррен пострадают не так сильно, поскольку они избираются от штатов, соседних с теми, которые начинают сезон праймериз, и избиратели их знают. "Но Майклу Беннету, которого плохо знают, а также Эми Клобушар, которая пытается развить поступательное движение (в опросах), отсутствие в предвыборной кампании может повредить", - сказал Редлоск.
Профессор факультета политических наук Университета штата Айова Мак Шелли считает, что импичмент "связывает" сенаторов, баллотирующихся в президенты. По его словам, им остается лишь рассчитывать на доверенные лица и пытаться посещать штаты, где идет кампания, по выходным. Он допускает также, что Беннет и, возможно, Клобушар объявят о выходе из гонки после Айовы. Таким образом, как и ранее выбывшие сенаторы-кандидаты Кори Букер, Камала Харрис и Кирстен Джиллибранд, они больше не будут беспокоиться о необходимости ежедневного присутствия в сенате.
Джон Болтон
27 января, 04:06
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Палата представителей вынесла президенту Трампу импичмент 18 декабря, но передала дело в сенат лишь почти месяц спустя из-за разногласий о том, как следует вести процесс в сенате. В результате верхняя палата конгресса приступила к суду над Трампом лишь 15 декабря. Сенаторы обязаны присутствовать на слушаниях, которые идут шесть дней в неделю.
Процесс в сенате уже вычеркнул две недели из активной предвыборной кампании сенаторов в Айове, где первые праймериз в форме собраний избирателей состоятся 3 февраля. В пятницу импичмент может завершиться, если сенат проголосует против приглашения на процесс свидетелей. Если же свидетели все же будут приглашены, то разбирательство может растянуться на неопределенный срок.
У сенаторов Сандерса, Уоррен и Клобушар по состоянию на пятницу не запланировано публичных мероприятий в Айове на ближайшие два дня - последних перед голосованием в понедельник. Между тем Джо Байден проводит по 2-3 митинга в день.
Лев Парнас
29 января, 23:28
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
1131010
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений
Джон Болтон
NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
Президент Боливии Эво Моралес
Интерпол отказал Боливии в активации ордера на арест Моралеса
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"
Лев Парнас
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин приехал в Нур-Султан на переговоры с руководством Казахстана
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
МИД Польши
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния