Импичмент Трампа мешает предвыборной кампании в США, считают эскперты

ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 31 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс импичмента . Процесс импичмента Дональду Трампу в сенате США создал проблемы для сенаторов-кандидатов в президенты, поскольку они обязаны ежедневно присутствовать в сенате в Вашингтоне и не могут вести предвыборную кампанию, считают опрошенные РИА Новости эксперты в США

Сейчас борьбу за президентскую номинацию среди демократов продолжают четыре сенатора - Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Майкл Беннет. Первый отбор кандидатов пройдет в Айове уже 3 февраля, следующие праймериз в Нью-Гэмпшире запланированы на 11 февраля. Президент США Дональд Трамп уже выступил в Twitter с теорией о том, что истеблишмент Демократической партии с помощью затянувшейся процедуры импичмента будто бы хочет помешать наиболее популярному кандидату-сенатору Берни Сандерсу, который не в ладах с элитой демократов.

"Избиратели, которые приходят на выборные собрания в Айове, подходят к своим обязанностям очень серьезно. От кандидатов ожидают физического присутствия, и это может повредить ведущим кандидатам, если им придется упустить возможность встретиться с избирателями лично. Особенно это может повредить ведущим трем сенаторам, в частности Сандерсу и Клобушар, рейтинг которых в опросах поднимается. Это может повредить и Уоррен, которой нужно восстановить рост (популярности)", - сказал РИА Новости известный американский социолог Джон Зогби, руководитель фирмы John Zogby Strategies.

По его словам, Айовой дело не ограничивается - в Нью-Гэмпшире избиратели привыкли неоднократно встречаться с кандидатами на протяжении ряда месяцев перед праймериз. "Многие избиратели в Нью-Гэмпшире ждут результатов Айовы. Если кандидат хорошо выступит в Айове, но затем ему помешают активно вести кампанию в Нью-Гэмпшире, это может ему повредить", - считает Зогби.

Кэри Ковингтон, профессор политологии в Университете Айовы, считает, что сенаторы частично компенсировали потери, возвращаясь в Айову на выходных. "Похоже, Сандерсу это (импичмент - ред.) не повредило, но Уоррен столкнулась с падением поддержки, а Клобушар находится очень низко в результатах опросов, и (импичмент) мешает ей лично появляться (перед избирателями), хотя именно это могло бы помочь ее возможному прорыву", - сказал Ковингтон.

"Если предположить, что процесс закончится скоро, то его влияние будет кратким, и у кандидатов должно быть много времени на соревнование в Нью-Гэмпшире и далее. Однако если сенат решит вызвать свидетелей, то эти три кандидата могут задержаться на гораздо более долгий период времени", - констатировал Ковингтон. По его словам, если процесс продлится до праймериз Южной Каролины 29 февраля, это будет на пользу кандидату Джо Байдену - бывшему сенатору и вице-президенту США.

"Долгий импичмент - это недостаток для кандидатов-сенаторов, это ограничивает для них возможность вести кампанию напрямую. Хотя они и могут использовать доверенные лица и вести кампанию по выходным, им будет труднее отстаивать свою программу лично, а именно этого от них ожидают избиратели в Айове и Нью-Гэмпшире", - сказал РИА Новости глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск. При этом он считает, что Сандерс и Уоррен пострадают не так сильно, поскольку они избираются от штатов, соседних с теми, которые начинают сезон праймериз, и избиратели их знают. "Но Майклу Беннету, которого плохо знают, а также Эми Клобушар, которая пытается развить поступательное движение (в опросах), отсутствие в предвыборной кампании может повредить", - сказал Редлоск.

Профессор факультета политических наук Университета штата Айова Мак Шелли считает, что импичмент "связывает" сенаторов, баллотирующихся в президенты. По его словам, им остается лишь рассчитывать на доверенные лица и пытаться посещать штаты, где идет кампания, по выходным. Он допускает также, что Беннет и, возможно, Клобушар объявят о выходе из гонки после Айовы. Таким образом, как и ранее выбывшие сенаторы-кандидаты Кори Букер, Камала Харрис и Кирстен Джиллибранд, они больше не будут беспокоиться о необходимости ежедневного присутствия в сенате.

Палата представителей вынесла президенту Трампу импичмент 18 декабря, но передала дело в сенат лишь почти месяц спустя из-за разногласий о том, как следует вести процесс в сенате. В результате верхняя палата конгресса приступила к суду над Трампом лишь 15 декабря. Сенаторы обязаны присутствовать на слушаниях, которые идут шесть дней в неделю.

Процесс в сенате уже вычеркнул две недели из активной предвыборной кампании сенаторов в Айове, где первые праймериз в форме собраний избирателей состоятся 3 февраля. В пятницу импичмент может завершиться, если сенат проголосует против приглашения на процесс свидетелей. Если же свидетели все же будут приглашены, то разбирательство может растянуться на неопределенный срок.