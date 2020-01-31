Спустя 78 лет: полицейские помогли найтись сестрам, разлученным войной

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Благодаря сотрудникам полиции Челябинской области потерявшие друг друга во время Великой Отечественной войны сестры нашли друг друга спустя 78 лет, сообщает пресс-служба МВД России.

"В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мать Юлия Павловна Харитонова 1928 года рождения ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сестры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки", — говорится в сообщении.

Однако, как уточнили в ведомстве, в базах данных такой человек не значился, и оперативники начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске. На сайте одной из телепрограмм им удалось обнаружить похожую историю, но дата рождения и имя отличались от указанных в обращении.

Но останавливать поиски полицейские были не намерены: в итоге выяснилось, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения.

В результате оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось.