Физлица начали инвестировать в облигации "МСП Банка" в 2019 году

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Физические лица в прошлом году стали инвестировать в облигации, выпущенные в рамках секьюритизации кредитов Физические лица в прошлом году стали инвестировать в облигации, выпущенные в рамках секьюритизации кредитов "МСП Банка" , впервые с 2017 года - с тех пор, как банк начал заниматься секьюритизацией, сообщил журналистам в пятницу председатель правления банка Дмитрий Голованов

Ранее в пятницу он напомнил, что в прошлом году банк реализовал два выпуска облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на общую сумму 10 миллиардов рублей, из них почти 6 миллиардов - с поручительством материнской "Корпорации МСП"

"Что касается инвесторов, тут я хотел бы отметить одну очень важную вещь. Впервые за три года - мы три года занимаемся секьюритизацией - в качестве инвесторов у нас появились, как ни странно, физические лица. Я бы сказал, это огромнейшее достижение. Может, пока еще не очень большие цифры - около полумиллиарда - "физики" вложились в бумаги", - сказал Голованов.

По его словам, это связано с тем, что доходность по депозитам многих граждан уже не устраивает. При этом инвесторам из числа физических лиц внушают доверие факт выпуска на Московской бирже, наличие у этих ценных бумаг рейтинга, поручительство "Корпорации МСП", участие других инвесторов, вроде ВЭБа. Также их привлекают хорошая доходность и отсутствие подоходного налога на купонный доход, добавил он.

"Получается хорошая "спайка": с одной стороны, есть якорные инвесторы, в первую очередь, ВЭБ.РФ, есть несколько банков и инвестиционных компаний, которые с нами тоже активно сотрудничают и с удовольствием берут на себя риски... И появляется, наоборот, мелкий диверсифицированный класс инвесторов - физических лиц, которые всегда будут идти в фарватере крупных игроков. Теперь мы можем масштабировать эту историю. И это лично у меня вызывает серьезный оптимизм", - добавил Голованов.