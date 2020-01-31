Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T18:02+0300
https://ria.ru/20200131/1564120679.html
Физлица начали инвестировать в облигации "МСП Банка" в 2019 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/22/1555402230_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_90d310c91a3f9008b69b4723d4abffac.jpg
РИА Новости

Физлица начали инвестировать в облигации "МСП Банка" в 2019 году

18:02 31.01.2020
73
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, член наблюдательного совета АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов
Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Председатель правления, член наблюдательного совета АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Физические лица в прошлом году стали инвестировать в облигации, выпущенные в рамках секьюритизации кредитов "МСП Банка", впервые с 2017 года - с тех пор, как банк начал заниматься секьюритизацией, сообщил журналистам в пятницу председатель правления банка Дмитрий Голованов.
Ранее в пятницу он напомнил, что в прошлом году банк реализовал два выпуска облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на общую сумму 10 миллиардов рублей, из них почти 6 миллиардов - с поручительством материнской "Корпорации МСП".
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
30 января, 13:15
МСП Банк поддержал закрепление понятия "семейное предприятие"
"Что касается инвесторов, тут я хотел бы отметить одну очень важную вещь. Впервые за три года - мы три года занимаемся секьюритизацией - в качестве инвесторов у нас появились, как ни странно, физические лица. Я бы сказал, это огромнейшее достижение. Может, пока еще не очень большие цифры - около полумиллиарда - "физики" вложились в бумаги", - сказал Голованов.
По его словам, это связано с тем, что доходность по депозитам многих граждан уже не устраивает. При этом инвесторам из числа физических лиц внушают доверие факт выпуска на Московской бирже, наличие у этих ценных бумаг рейтинга, поручительство "Корпорации МСП", участие других инвесторов, вроде ВЭБа. Также их привлекают хорошая доходность и отсутствие подоходного налога на купонный доход, добавил он.
"Получается хорошая "спайка": с одной стороны, есть якорные инвесторы, в первую очередь, ВЭБ.РФ, есть несколько банков и инвестиционных компаний, которые с нами тоже активно сотрудничают и с удовольствием берут на себя риски... И появляется, наоборот, мелкий диверсифицированный класс инвесторов - физических лиц, которые всегда будут идти в фарватере крупных игроков. Теперь мы можем масштабировать эту историю. И это лично у меня вызывает серьезный оптимизм", - добавил Голованов.
Как также отметил председатель правления банка, в минувшем году ВЭБ был очень активен на рынке секьюритизированных бумаг, вложив в облигации, выпущенные банком, не менее 5 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2018 году было вложено 800 миллионов - это была первая сделка при участии ВЭБа как инвестора, и она была полностью гарантирована "Корпорацией МСП".
Москва
17 января, 12:00
МСП Банк поддержал стартап в области оптоэлектронной техники
100000
Обсудить 0
Корпорация МСПВЭБДмитрий ГоловановМСП БанкРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло
Председатель правления АО МСП Банк Дмитрий Голованов
"МСП Банк" осуществил два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей
Сотрудник газовой службы
В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе
Ульяновск. Архивное фото
"Т Плюс" вложит 1,1 млрд рублей в систему теплоснабжения Ульяновска
Автомобиль скорой помощи в аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал "Шереметьево"
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
Источник: Минобороны и "Роскосмос" согласовали облик "Ангары-А5М"
Здание Банка России в Москве
ЦБ подал иск к топ-менеджерам и собственникам МИнБанка
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Светлом сотрудник магазина угрожал клиенту игрушечным пистолетом
Планета Венера
У России появится программа исследования Венеры
Посетитель в аптеке
Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк подключил к системе платежей сотовых операторов Таджикистана
Здание московского городского суда
Мосгорсуд оставил в силе приговор трем нападавшим на росгвардейца
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тольятти проверят информацию о нападении бездомных собак на детей
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Румас рассказал о приоритетах Белоруссии на посту председателя ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния