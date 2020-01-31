В РПЦ поддержали идею защитить традиционную семью Конституцией

Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена "Родительская слава" семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В Русской православной церкви поддержали намерение сенатора Андрея Клишаса рассмотреть предложение о внесении в Конституцию понятия о браке как союзе мужчины и женщины, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее Клишас, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", и он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения.

"Мы приветствуем намерение сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в конституцию Андрея Клишаса рассмотреть это предложение (закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины - ред.)", — сказал Легойда, которого цитирует пресс-служба синодального отдела.

Ранее с этим предложением выступил замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев. Легойда напомнил, что предложение ВРНС о семье опирается на традиционное представление о браке, которое разделяют люди, проживающие во многих странах.

"Полагаю, что включение в этот список (стран) России наглядно показало бы бережное отношение многонационального российского народа к своим традиционным ценностям в условиях стремительного упадка института брака и семьи", - заявил представитель Русской церкви.