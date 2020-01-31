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Религия и мировоззрение
2020-01-31T17:21+0300
https://ria.ru/20200131/1564119451.html
В РПЦ поддержали идею защитить традиционную семью Конституцией
https://cdn25.img.ria.ru/images/155516/01/1555160112_0:0:2962:1667_1036x0_80_0_0_692ff78bc48d2d755f510e50ff1c18f5.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали идею защитить традиционную семью Конституцией

17:21 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время вручения ордена "Родительская слава" семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена Родительская слава семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В Русской православной церкви поддержали намерение сенатора Андрея Клишаса рассмотреть предложение о внесении в Конституцию понятия о браке как союзе мужчины и женщины, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее Клишас, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", и он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
30 января, 16:00
Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей
"Мы приветствуем намерение сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в конституцию Андрея Клишаса рассмотреть это предложение (закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины - ред.)", — сказал Легойда, которого цитирует пресс-служба синодального отдела.
Ранее с этим предложением выступил замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев. Легойда напомнил, что предложение ВРНС о семье опирается на традиционное представление о браке, которое разделяют люди, проживающие во многих странах.
"Полагаю, что включение в этот список (стран) России наглядно показало бы бережное отношение многонационального российского народа к своим традиционным ценностям в условиях стремительного упадка института брака и семьи", - заявил представитель Русской церкви.
Кроме того, он подчеркнул, что Церковь всегда признавала "безусловный характер естественного нравственного закона", согласно которому семья воспринимается "как установленный Богом союз мужчины и женщины, о чем прямо и неоднократно говорится в Библии".
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
26 января, 23:25Религия и мировоззрение
ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
7302004
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаКонстантин МалофеевРусская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
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