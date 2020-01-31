В Забайкалье, где выявили коронавирус, запустили горячую линию

"При министерстве здравоохранения Забайкальского края организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать", - говорится в сообщении.