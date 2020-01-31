В Забайкалье, где выявили коронавирус, запустили горячую линию

ЧИТА, 31 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Забайкальского края открыло круглосуточную горячую линию для консультации жителей по поводу вспышек ОРВИ, гриппа, а также по поводу коронавируса, сообщили в пресс-службе минздрава.
Ранее вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова назвала Забайкалье и Тюменскую область двумя российскими регионами, где зарегистрированы первые заболевшие коронавирусом из Китая.
"При министерстве здравоохранения Забайкальского края организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. РФ ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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