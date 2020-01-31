Группа ветеранов поддержала главу Керчи после поздравления блокадников

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель председателя общественной организации ветеранов Заместитель председателя общественной организации ветеранов Керчи , ветеран Вооруженных Сил СССР Федор Козлов в беседе с РБК заявил, что ветераны города поддерживают главу горсовета Керчи Маю Хужину после ситуации с поздравлением блокадников

"Мы все поддерживаем Маю Викентьевну", — пояснил он.

Козлов отметил, что по всей России проводилась подобная акция, чтобы вспомнить людей, переживших блокаду Ленинграда. Он подчеркнул, что ветеранов возмутил негатив, который возник из-за ситуации с поздравлением.

Козлов рассказал, что национальные пироги предложила испечь одна из знакомых Хужиной.

"Это говорит о том, что мы помним этот кусочек хлеба в 125 грамм, который жители Ленинграда получали во время войны", — подчеркнул он.

Ранее глава Керчи и ее заместительница Лариса Щебула подали в отставку после скандала, который разразился после поздравления живущих в городе блокадников.

Делегация горсовета вместе с Хужиной посетила ветеранов и вручила им медали и цветы, а также караимские пироги, которые изначально приняли за батоны хлеба. Пользователей Сети возмутили фотографии, на которых видно, что чиновницы не сняли шубы во время встречи с блокадницами.

Власти Крыма раскритиковали подобное поздравление. Сергей Аксенов заявил, что Хужина и ее заместитель должны быть уволены. Однако позднее она передумала уходить в отставку. Глава Крыма назвал ее действия "ересью и самодурством".

Вопрос о ее увольнении будет решаться на внеочередной сессии горсовета, которая пройдет в понедельник.