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Группа ветеранов поддержала главу Керчи после поздравления блокадников
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РИА Новости

Группа ветеранов поддержала главу Керчи после поздравления блокадников

17:15 31.01.2020 (обновлено: 17:20 31.01.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель председателя общественной организации ветеранов Керчи, ветеран Вооруженных Сил СССР Федор Козлов в беседе с РБК заявил, что ветераны города поддерживают главу горсовета Керчи Маю Хужину после ситуации с поздравлением блокадников.
"Мы все поддерживаем Маю Викентьевну", — пояснил он.
Козлов отметил, что по всей России проводилась подобная акция, чтобы вспомнить людей, переживших блокаду Ленинграда. Он подчеркнул, что ветеранов возмутил негатив, который возник из-за ситуации с поздравлением.
Козлов рассказал, что национальные пироги предложила испечь одна из знакомых Хужиной.
"Это говорит о том, что мы помним этот кусочек хлеба в 125 грамм, который жители Ленинграда получали во время войны", — подчеркнул он.
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Ранее глава Керчи и ее заместительница Лариса Щебула подали в отставку после скандала, который разразился после поздравления живущих в городе блокадников.
Делегация горсовета вместе с Хужиной посетила ветеранов и вручила им медали и цветы, а также караимские пироги, которые изначально приняли за батоны хлеба. Пользователей Сети возмутили фотографии, на которых видно, что чиновницы не сняли шубы во время встречи с блокадницами.
Власти Крыма раскритиковали подобное поздравление. Сергей Аксенов заявил, что Хужина и ее заместитель должны быть уволены. Однако позднее она передумала уходить в отставку. Глава Крыма назвал ее действия "ересью и самодурством".
Вопрос о ее увольнении будет решаться на внеочередной сессии горсовета, которая пройдет в понедельник.
По мнению Аксенова, депутаты и чиновники повели себя неправильно и не проявили к блокадникам и членам их семей должного уважения. Он также отметил, что "символы вручать можно", однако они должны соответствовать поводу и быть понятными людям.
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4910751673
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Сергей Аксенов (политик)КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградКрымОбщество
Популярные комментарии
Уважаю ветеранов, молодцы! Не повелись на хайп, искусственно раздутый блогерами!
31 января, 17:27
Руслан Тлеуж
56010549
Да тут дело не в пирогах или батоне хлеба. Дело даже не в блокадницах. Тут у Аксёнова свои замутки.
31 января, 17:24
Никита Ермаков
26311030
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