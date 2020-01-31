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В Риме мужчина запретил китайским туристам заходить в свой бар
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РИА Новости

В Риме мужчина запретил китайским туристам заходить в свой бар

17:12 31.01.2020 (обновлено: 17:46 31.01.2020)
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© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
РИМ, 31 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Владелец одного из баров в самом центре Рима близ знаменитого фонтана Треви принял решение не обслуживать клиентов, прибывших из Китая, в связи с распространением нового типа коронавируса.
"В связи с международными мерами безопасности все приезжающие из Китая лица не имеют доступа в этом место. Приносим извинения за причиненные неудобства", - гласит объявление на китайском и английском языках, появившееся в пятницу утром у входа в это заведение.
В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем.
В пятницу утром Совет министров Италии принял решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса. Данное постановление, на осуществление которого выделяются 5 миллионов евро, итальянские власти связали с решением ВОЗ признать вспышку вызванной коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Премьер Конте и министр Сперанца неоднократно призывали сограждан не поддаваться панике. Тем не менее, после выявления двух случаев заражения коронавирусом в Риме жители столицы, где всегда много туристов из Азии, явно обеспокоены происходящим. Так, сотрудники трех римских аптек, куда в пятницу обратился корреспондент РИА Новости, заявили, что в настоящее время ни медицинских масок, ни марлевых повязок в продаже нет, потому что все они были раскуплены буквально в считанные часы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаДжузеппе КонтекоронавирусыВОЗРимКитайУханьИталияВ мире
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