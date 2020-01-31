В Риме мужчина запретил китайским туристам заходить в свой бар

"В связи с международными мерами безопасности все приезжающие из Китая лица не имеют доступа в этом место. Приносим извинения за причиненные неудобства", - гласит объявление на китайском и английском языках, появившееся в пятницу утром у входа в это заведение.

В пятницу утром Совет министров Италии принял решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса. Данное постановление, на осуществление которого выделяются 5 миллионов евро, итальянские власти связали с решением ВОЗ признать вспышку вызванной коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Премьер Конте и министр Сперанца неоднократно призывали сограждан не поддаваться панике. Тем не менее, после выявления двух случаев заражения коронавирусом в Риме жители столицы, где всегда много туристов из Азии, явно обеспокоены происходящим. Так, сотрудники трех римских аптек, куда в пятницу обратился корреспондент РИА Новости, заявили, что в настоящее время ни медицинских масок, ни марлевых повязок в продаже нет, потому что все они были раскуплены буквально в считанные часы.