Прокуратура проведет проверку после обрушения СКК в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после обрушения стен и кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" при демонтаже крыши, сообщает надзорное ведомство.
"По факту обрушения крыши СКК "Петербургский" прокуратура Московского района... организовала проверку соблюдения законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда", - говорится в релизе.
По информации городского управления МЧС РФ, в пятницу днем при демонтаже крыши неэксплуатируемого здания СКК обрушилось около 80% стен и кровли. Площадь обрушения составила приблизительно 25-28 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий.
Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия.
Ранее об организации доследственной проверки по факту обрушения сообщало также ГСУ СК РФ по Петербургу.