Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T17:26+0300
https://ria.ru/20200131/1564118569.html
Прокуратура проведет проверку после обрушения СКК в Петербурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564113371_0:94:2000:1219_1036x0_80_0_0_e8dd12383f7a8e404d4b69015be42242.jpg
РИА Новости

Прокуратура проведет проверку после обрушения СКК в Петербурге

17:05 31.01.2020 (обновлено: 17:26 31.01.2020)
1040
© РИА Новости / Александр ГальперинОбрушение крыши СКК "Петербургский"
Обрушение крыши СКК Петербургский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Обрушение крыши СКК "Петербургский"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после обрушения стен и кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" при демонтаже крыши, сообщает надзорное ведомство.
"По факту обрушения крыши СКК "Петербургский" прокуратура Московского района... организовала проверку соблюдения законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда", - говорится в релизе.
Рабочие в строительной люльке над зданием спортивно-концертного комплекса Петербургский, где произошло обрушение крыши
Вчера, 16:22
В МЧС назвали площадь обрушения крыши СКК в Петербурге
По информации городского управления МЧС РФ, в пятницу днем при демонтаже крыши неэксплуатируемого здания СКК обрушилось около 80% стен и кровли. Площадь обрушения составила приблизительно 25-28 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий.
Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия.
Ранее об организации доследственной проверки по факту обрушения сообщало также ГСУ СК РФ по Петербургу.
220010
Обсудить 0
Обрушение крыши СКК в ПетербургеСледственный комитет РФМЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Рабочие в строительной люльке над зданием спортивно-концертного комплекса Петербургский, где произошло обрушение крыши
В МЧС назвали площадь обрушения крыши СКК в Петербурге
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Под завалами СКК "Петербургский" нашли тело рабочего
Обрушение крыши СКК Петербургский при демонтаже
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Следователи начали проверку после обрушения крыши СКК в Петербурге
Медицинский работник в регистратуре городской поликлиники № 3 в Чите
В Забайкалье, где выявили коронавирус, запустили горячую линию
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Видео последствий обрушения СКК Петербургский
Опубликовано видео с места обрушения СКК "Петербургский"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов пояснил мотивы увольнения чиновниц из-за скандала в Керчи
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Риме мужчина запретил китайским туристам заходить в свой бар
Министр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля Крымская весна в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2019
В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина
Группа ветеранов поддержала главу Керчи после поздравления блокадников
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента с СКК "Петербургский"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния