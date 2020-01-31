Пушков ответил Зеленскому на слова о вине СССР во Второй мировой войне

Покаялся за СССР. На что подписался Зеленский в Польше

Покаялся за СССР. На что подписался Зеленский в Польше

В Кремле заявление Зеленского назвали оскорбительным для миллионов россиян и граждан стран СНГ, родители, деды и родственники которых пожертвовали собой ради освобождения Европы от фашизма.