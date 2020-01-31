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Пушков ответил Зеленскому на слова о вине СССР во Второй мировой войне
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РИА Новости

Пушков ответил Зеленскому на слова о вине СССР во Второй мировой войне

17:05 31.01.2020 (обновлено: 17:55 31.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского от ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны.
"Если бы Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны. И передать ее Польше. Таким образом, говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой", — написал он в твиттере.
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Во время визита в Польшу Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. При этом, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, но не упомянул, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Красной армии.
В Кремле заявление Зеленского назвали оскорбительным для миллионов россиян и граждан стран СНГ, родители, деды и родственники которых пожертвовали собой ради освобождения Европы от фашизма.
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Ситуация на УкраинеВторая мировая война (1939-1945)Алексей ПушковВладимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
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