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Все электронные билеты на выставку Дали на выходные раскуплены
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РИА Новости

Все электронные билеты на выставку Дали на выходные раскуплены

17:01 31.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Посетители на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Электронные билеты на выставку Сальвадора Дали в московском "Манеже" до 3 февраля раскуплены, об этом свидетельствуют данные официального сайта экспозиции.
Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник, продлит часы работы 1 февраля в связи с большим наплывом посетителей. По словам организаторов, продажи электронных билетов начались за три недели до открытия экспозиции, а к концу первого дня работы выставки было продано уже 35 тысяч онлайн-билетов. Приобрести их можно также в порядке живой очереди, но время ожидания может составить около часа.
Согласно данным официального сайта, все онлайн-билеты на ближайшие дни, вплоть до 3 февраля, раскуплены.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлено более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".
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