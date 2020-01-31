Все электронные билеты на выставку Дали на выходные раскуплены

Посетители на открытии выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Электронные билеты на выставку Сальвадора Дали в московском "Манеже" до 3 февраля раскуплены, об этом свидетельствуют данные официального сайта экспозиции.

Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник, продлит часы работы 1 февраля в связи с большим наплывом посетителей. По словам организаторов, продажи электронных билетов начались за три недели до открытия экспозиции, а к концу первого дня работы выставки было продано уже 35 тысяч онлайн-билетов. Приобрести их можно также в порядке живой очереди, но время ожидания может составить около часа.

Согласно данным официального сайта, все онлайн-билеты на ближайшие дни, вплоть до 3 февраля, раскуплены.