Все электронные билеты на выставку Дали на выходные раскуплены

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Электронные билеты на выставку Сальвадора Дали в московском "Манеже" до 3 февраля раскуплены, об этом свидетельствуют данные официального сайта экспозиции.
Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник, продлит часы работы 1 февраля в связи с большим наплывом посетителей. По словам организаторов, продажи электронных билетов начались за три недели до открытия экспозиции, а к концу первого дня работы выставки было продано уже 35 тысяч онлайн-билетов. Приобрести их можно также в порядке живой очереди, но время ожидания может составить около часа.
Согласно данным официального сайта, все онлайн-билеты на ближайшие дни, вплоть до 3 февраля, раскуплены.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлено более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".