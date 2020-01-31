В ГД прокомментировали назначение Коновалова полпредом президента в КС

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Минюста России и полномочный представитель президента в Конституционном суде – это равные по своей значимости должности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде.
"В нашей политической системе это равнозначные должности, это передвижение по горизонтали", - сказал Емельянов.
Коновалов заменил в этой должности Михаила Кротова. "Я не думаю, что есть претензии к Кротову, он тоже достаточно квалифицированный юрист. Просто пришло время смены работы, чиновник не должен очень долго быть на одном месте. Я думаю, Кротов тоже не останется без ответственной работы", - заметил Емельянов.
Емельянов, взаимодействовавший с Коноваловым по работе в профильном комитете Госдумы, подчеркнул, что новый полпред - очень опытный, квалифицированный юрист и достойно представит президента в Конституционном суде.
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