В ГД прокомментировали назначение Коновалова полпредом президента в КС

Коновалов заменил в этой должности Михаила Кротова. "Я не думаю, что есть претензии к Кротову, он тоже достаточно квалифицированный юрист. Просто пришло время смены работы, чиновник не должен очень долго быть на одном месте. Я думаю, Кротов тоже не останется без ответственной работы", - заметил Емельянов.