Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

"Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", - заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу высказать мнение об этом заявлении украинского президента.