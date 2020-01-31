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Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
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РИА Новости

Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

16:48 31.01.2020 (обновлено: 17:00 31.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными словами лидера Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, такие заявления оскорбляют память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом, лучшим ответом на это будет воздать должное тем, кто избавил человечество от фашизма.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу войны и позволило нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста".
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"Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", - заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу высказать мнение об этом заявлении украинского президента.
"И накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать", - подчеркнул бывший советский лидер.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
28 января, 13:32
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийМихаил ГорбачевСССРВ мире
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