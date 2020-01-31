Следователи начали проверку после обрушения крыши СКК в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" в январе заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной "Петербургский". Согласно этому проекту, к чемпионата мира по хоккею 2023 года будет создана современная ледовая арена вместимостью не менее 20 тысяч зрителей, а на прилегающей территории расположится тематический спортивный парк.