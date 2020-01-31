Следователи начали проверку после обрушения крыши СКК в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", случившегося в пятницу днем при демонтаже крыши, информирует пресс-служба ведомства.
"Проводится доследственная поверка по факту обрушения 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого, подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский", - говорится в релизе.
На место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус, проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, назначается ряд необходимых экспертиз.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. К разбору завалов привлечены 68 представителей МЧС и 18 единиц техники.
Правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" в январе заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной "Петербургский". Согласно этому проекту, к чемпионата мира по хоккею 2023 года будет создана современная ледовая арена вместимостью не менее 20 тысяч зрителей, а на прилегающей территории расположится тематический спортивный парк.