Сенатор в ситуации с коронавирусом призвал не заниматься самолечением

Врач призвала опасаться не коронавируса, а другой болезни из Азии Россиянам, которые не собираются в ближайшее время в Китай, тревожиться по поводу коронавирусной инфекции не стоит, реальный повод для тревоги у них совсем другой. Об этом рассказала радио Sputnik врач-биофизик Нелли Cоседова.