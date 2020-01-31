Сенатор в ситуации с коронавирусом призвал не заниматься самолечением

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в ситуации с коронавирусом советует россиянам в случае недомогания и повышения температуры сразу обращаться к врачам, не занимаясь самолечением.
"Для того, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, следует избегать мест массового скопления людей, торговых центров, кинотеатров. Заниматься своим здоровьем, чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек. При необходимости пользоваться маской",- сказал парламентарий.
Кроме того, продавцы, фармацевты, люди тех профессий, кто общается с большим количеством граждан, могли бы также использовать маски, полагает законодатель.
"Если гражданин заболел, ни в коем случае не следует заниматься самолечением, а нужно сразу обратиться к врачам. Если это ОРВИ - понадобится одно лечение, если установят коронавирус, потребуется срочная госпитализация",- пояснил Рязанский.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано два случая заболевших коронавирусом.
Вчера, 12:52Сказано в эфиреВрач призвала опасаться не коронавируса, а другой болезни из Азии Россиянам, которые не собираются в ближайшее время в Китай, тревожиться по поводу коронавирусной инфекции не стоит, реальный повод для тревоги у них совсем другой. Об этом рассказала радио Sputnik врач-биофизик Нелли Cоседова.