Голикова: в России нет проблем с лекарствами и защитными средствами

"У нас нет пока такой проблемы. Нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Всё есть, не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, достаточно ли лекарств в аптеках.