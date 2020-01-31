Зеленский поручил усилить меры по недопущению коронавируса на Украину

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров усилить меры по предотвращению попадания коронавируса в страну, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач кабинету министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания на Украине", - говорится в сообщении.
Также украинский президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса контролируемая, привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. "Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинский президент считает "необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только министерства здравоохранения, но и министерства внутренних дел, министерства обороны, министерства образования и науки, министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций".
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели почти в 20 других странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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