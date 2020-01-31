Зеленский поручил усилить меры по недопущению коронавируса на Украину

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач кабинету министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания на Украине", - говорится в сообщении.

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Кроме того, украинский президент считает "необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только министерства здравоохранения, но и министерства внутренних дел, министерства обороны, министерства образования и науки, министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций".