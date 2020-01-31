Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Риска дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу.
"Риска дальнейшего распространения заболевания (коронавирусом - ред.) на сегодняшний день нет, мы монитором ситуацию",- сказала Попова на брифинге.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые заболевшие коронавирусом, это двое граждан КНР, случаи выявлены в Забайкалье и Тюменской области.
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