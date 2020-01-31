Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T16:27+0300
https://ria.ru/20200131/1564116682.html
Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_9434829c7311d3c54b989966fd515451.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России

16:27 31.01.2020
737
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Риска дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу.
"Риска дальнейшего распространения заболевания (коронавирусом - ред.) на сегодняшний день нет, мы монитором ситуацию",- сказала Попова на брифинге.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые заболевшие коронавирусом, это двое граждан КНР, случаи выявлены в Забайкалье и Тюменской области.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
211406
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
В России обследовали 236 человек с подозрением на коронавирус
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена
Татьяна Голикова
Россия и Китай занимаются разработкой вакцины от коронавируса
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Роспотребнадзор будет сопровождать борта с россиянами из Китая
Город Санья в провинции Хайнань
Для возвращающихся с Хайнаня россиян с симптомами введут карантин
Пленарное заседание Государственной Думы
Комитет ГД направил запрос о поставке штамма коронавируса в Россию
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Голикова назвала число россиян в Ухане и провинции Хубэй
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили работу по выявлению коронавируса в России
Прибытие грузового поезда к станции Владивосток
Россия не планирует останавливать грузоперевозки с Китаем
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Голикова: в России нет проблем с лекарствами и защитными средствами
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Заболевших коронавирусом поместили в инфекционные стационары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния