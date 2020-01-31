У России появится программа исследования Венеры

ХИМКИ (Московская область), 31 янв - РИА Новости. Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Сейчас у России есть программа исследования Луны. Изучение Венеры ограничивается одним проектом межпланетной станции "Венера-Д", вынесенным из Федеральной космической программы 2016-2025 годов. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что он может появиться в комплексной программе "Космическая деятельность России" на десятилетний период, которую планируют принять в 2020 году.
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"Этим мы сейчас и занимаемся... сейчас "Роскосмос" ставит такую задачу, чтобы была сформирована такая программа", - сказал Хмель.
По его словам, программа может быть принята в начале следующего года, или, при оптимистичном сценарии, уже в этом. В программу должна будет войти и "Венера-Д". Также в ее рамках начнется работа и по следующим станциям. Хмель не исключил и отправку в будущем венероходов.
Согласно концепции объединенной научной рабочей группы России и США, космический аппарат "Венера-Д" займется комплексным изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
Запуск российско-американской миссии на Венеру планировался на период с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года, РАН предлагал перенести его на 2029 год.