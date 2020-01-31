В МЧС назвали площадь обрушения крыши СКК в Петербурге

"По адресу проспект Юрия Гагарина, 8 произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения - 25-28 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. К разбору завалов привлечены 68 представителей МЧС и 18 единиц техники.