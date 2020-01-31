В МЧС назвали площадь обрушения крыши СКК в Петербурге

С-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Площадь обрушения конструкций не эксплуатируемого спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", которое произошло в пятницу днем при демонтаже крыши, составила примерно 25-28 тысяч квадратных метров, сообщает городское управление МЧС РФ.
"По адресу проспект Юрия Гагарина, 8 произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения - 25-28 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. К разбору завалов привлечены 68 представителей МЧС и 18 единиц техники.
Правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" в январе заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной "Петербургский". Согласно этому проекту, к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года будет создана современная ледовая арена вместимостью не менее 20 тысяч зрителей, а на прилегающей территории расположится тематический спортивный парк.