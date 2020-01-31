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РИА Наука
2020-01-31T16:18+0300
https://ria.ru/20200131/1564116018.html
Ученые выяснили, что резкие колебания погоды повышают риск гриппа
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РИА Новости

Ученые выяснили, что резкие колебания погоды повышают риск гриппа

16:18 31.01.2020
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© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина
© Depositphotos / racorn
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Результаты недавнего исследования показывают, что резкие колебания погоды увеличивают риск возникновения эпидемии гриппа. Данные опубликованы в журнале Environmental Research Letters.
Китайские и американские ученые под руководством Чжаохуа Ву (Zhaohua Wu), научного сотрудника Центра исследований прогнозирования океана и атмосферы при Университете штата Флорида проанализировали исторические данные по четырем странам — США, Китаю, Италии и Франции, и выяснили, что сезонные эпидемии гриппа в этих странах усиливаются при резких колебаниях погоды, имеющих место в осенние месяцы. Ученые считают, что такая картина является типичной для всех густонаселенных районов средних широт Северного полушария.
Авторы анализировали температуру приземного воздуха за 7729 дней в период с 1 января 1997 года по 28 февраля 2018 года. Параллельно они провели статистический анализ наборов данных по гриппу из четырех стран за тот же период времени.
Предыдущие исследования предполагали, что наиболее благоприятным сезоном для распространения вируса гриппа является сухая и холодная зима, поэтому глобальное потепление должно позитивно сказаться на эпидемиологической ситуации.
Тем не менее, сезон гриппа 2017–2018 годов, который был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, был также и одним из самых смертоносных. Центры по контролю заболеваемости сообщили тогда о 186 случаях смерти детей. Предыдущий максимум составлял 171 случай во время сезона 2012-2013 годов.
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Ученые обнаружили, что экстремальные колебания погоды в осенние месяцы 2017 года, по сути, положили начало гриппу, сформировав популяцию пациентов в начале сезона, которые затем разнесли инфекцию в густонаселенных районах.
"Исторические данные о гриппе из разных частей мира показали, что распространение эпидемии гриппа более тесно связано с резкой изменчивостью погоды, а это означает, что ослабленная иммунная система человека, вызванная быстро меняющейся погодой, делает его более восприимчивым к вирусу гриппа", — приводятся в пресс-релизе университета слова Чжаохуа Ву.
Исследователи отмечают, что быстрые и резкие погодные колебания, а также смещение сезонности, наблюдаемые в самых разных частях планеты — последствия глобальных климатических изменений. Если климатические модели верны, эпидемии гриппа в густонаселенных регионах и смертность от этого заболевания будут только увеличиваться. По оценкам авторов, для Европы такое увеличение может составить до 50 процентов.
"Осенняя резкая изменчивость погоды на фоне общего потепления климата может служить предиктором распространения гриппа в следующем сезоне и хорошей оценкой факторов риска заболеваемости, — говорит Ву. — Включение этого показателя в модели распространения гриппа может привести к значительному улучшению прогнозов эпидемии".
Ученые планируют продолжить работу по созданию прогнозных моделей распространения гриппа, учитывающих не только традиционные медицинские показатели, но и такие факторы окружающей среды, как погодные условия.
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