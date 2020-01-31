В Дагестане около 15,5 тысяч абонентов в остались без газа

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Газоснабжение около 15,5 тысячи абонентов в городе Хасавюрт республики Дагестан прекращено из-за повреждения на межпоселковом газопроводе, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"Тридцать первого января в 13.30 в городе Хасавюрте на улице Бамовская произошла утечка газа из надземного стального межпоселкового газопровода высокого давления второй категории диаметром 300 мм. Причина: трещина в сварном шве. Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение")", - сообщается в документе.
"В 13.40 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 15537 абонентов (части города Хасавюрт; село Карланюрт и Покровское). Температура наружного воздуха 5ºС", - добавляется в справке.
Отмечается, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы