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В Дагестане около 15,5 тысяч абонентов в остались без газа
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РИА Новости

В Дагестане около 15,5 тысяч абонентов в остались без газа

16:12 31.01.2020 (обновлено: 16:18 31.01.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Газоснабжение около 15,5 тысячи абонентов в городе Хасавюрт республики Дагестан прекращено из-за повреждения на межпоселковом газопроводе, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"Тридцать первого января в 13.30 в городе Хасавюрте на улице Бамовская произошла утечка газа из надземного стального межпоселкового газопровода высокого давления второй категории диаметром 300 мм. Причина: трещина в сварном шве. Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение")", - сообщается в документе.
"В 13.40 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 15537 абонентов (части города Хасавюрт; село Карланюрт и Покровское). Температура наружного воздуха 5ºС", - добавляется в справке.
Отмечается, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы
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Министерство энергетики РФРоссияДагестанЭкономика
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