В Дагестане около 15,5 тысяч абонентов в остались без газа

"Тридцать первого января в 13.30 в городе Хасавюрте на улице Бамовская произошла утечка газа из надземного стального межпоселкового газопровода высокого давления второй категории диаметром 300 мм. Причина: трещина в сварном шве. Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение")", - сообщается в документе.