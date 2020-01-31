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Шапошников рассказал о рекордном числе выступлений в Мосгордуме
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РИА Новости

Шапошников рассказал о рекордном числе выступлений в Мосгордуме

16:02 31.01.2020 (обновлено: 18:14 31.01.2020)
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© Фото : пресс-центр МосгордумыПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
© Фото : пресс-центр Мосгордумы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о рекорде по числу выступлений депутатов, установленном в 2019 году, и поблагодарил работающих в столичном парламенте журналистов за терпение.
В пятницу в МГД наградили журналистов за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году. В числе награжденных - сотрудники РИА Новости, телеканала "Москва-24", Тв-Центр, газет "Коммерсант", "Вечерняя Москва" , "Парламентская газета", "Московский комсомолец" и других СМИ.
Шапошников в ходе награждения отметил, что 2019 год для депутатов, представителей средств массовой информации и москвичей был особенно интересным.
Руководитель группы Новости Москвы общественно-политической редакции Дарья Еременко и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
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"Свою интригу внесла кампания по выборам в Московскую городскую думу, а еще большую интригу внесли первые заседания думы седьмого созыва, мы побили сразу несколько рекордов подряд: по длительности заседания, по количеству выступлений за все 26 лет Московской городской думы. И мне кажется, что всем вам необходимо выдать награду за терпение, что вы смогли вытерпеть все эти непростые и утомительные заседания. Каждый из вас получит сегодня заслуженную награду, хотя ваши заслуги переоценить невозможно", - сказал он.
На церемонии награждения также присутствовал руководитель департамента СМИ и рекламы Иван Шубин, который поблагодарил журналистов и Мосгордуму. "От департамента, от вас всех хочу сказать спасибо Московской городской думе, в частности, ее председателю за то, что у нас с вами есть много интересной, нескучной, особенно в этом году, трудной, но очень хорошей работы", - сказал Шубин.
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Алексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваОбщество
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