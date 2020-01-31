Шапошников рассказал о рекордном числе выступлений в Мосгордуме

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о рекорде по числу выступлений депутатов, установленном в 2019 году, и поблагодарил работающих в столичном парламенте журналистов за терпение.

В пятницу в МГД наградили журналистов за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году. В числе награжденных - сотрудники РИА Новости, телеканала "Москва-24", Тв-Центр, газет "Коммерсант", "Вечерняя Москва" , "Парламентская газета", "Московский комсомолец" и других СМИ.

Шапошников в ходе награждения отметил, что 2019 год для депутатов, представителей средств массовой информации и москвичей был особенно интересным.

"Свою интригу внесла кампания по выборам в Московскую городскую думу, а еще большую интригу внесли первые заседания думы седьмого созыва, мы побили сразу несколько рекордов подряд: по длительности заседания, по количеству выступлений за все 26 лет Московской городской думы. И мне кажется, что всем вам необходимо выдать награду за терпение, что вы смогли вытерпеть все эти непростые и утомительные заседания. Каждый из вас получит сегодня заслуженную награду, хотя ваши заслуги переоценить невозможно", - сказал он.