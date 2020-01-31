Клишас оценил положения о штрафах в проекте КоАП

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ряд положений опубликованного Ряд положений опубликованного Минюстом проекта КоАП вызывают замечания и требуют дополнительного обсуждения, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.

"Отдельные положения опубликованного проекта вызвали ряд замечаний. Это касается вопросов увеличения штрафов за превышение скорости и ограничение выезда из России болельщиков за нарушение правил поведения зрителей при проведении соревнований. Данные вопросы требуют дополнительного обсуждения", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, любые ограничения должны иметь объективные предпосылки и отвечать требованию соразмерности.

В целом, отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству, проект КоАП предусматривает ряд важных новелл, в том числе касающихся гуманизации административного наказания.

В частности, подчеркнул Клишас, предлагается в качестве общего правила назначать гражданам за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание в виде предупреждения. Это позволит сократить число граждан, привлекаемых к административной ответственности в виде наложения штрафа, сказал он.

Также существенно сокращен с 200 до 60 часов предельный срок назначения обязательных работ, а арест и обязательные работы предлагается не применять к отдельным категориям граждан - беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов.

Помимо этого, указал парламентарий, предложены новые основания освобождения от административной ответственности (например, в случае устранения нарушений, послуживших основанием для временного запрета деятельности, до вынесения постановления по делу) и от административного наказания (например, в связи с наступлением обстоятельств, препятствующих исполнению административного наказания; или если исполнение наказания в виде штрафа может повлечь за собой невозможность исполнения лицом обязанности, за неисполнение которой оно привлекается к ответственности).

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству провёл мониторинг предложений региональных органов государственной власти, направленных на совершенствование законодательства об административных правонарушениях. По итогам этой работы предложение регионов о закреплении на федеральном уровне состава правонарушений за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, отражено в тексте проекта нового кодекса",- заявил Клишас.