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Клишас оценил положения о штрафах в проекте КоАП
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РИА Новости

Клишас оценил положения о штрафах в проекте КоАП

15:52 31.01.2020 (обновлено: 17:40 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ряд положений опубликованного Минюстом проекта КоАП вызывают замечания и требуют дополнительного обсуждения, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
"Отдельные положения опубликованного проекта вызвали ряд замечаний. Это касается вопросов увеличения штрафов за превышение скорости и ограничение выезда из России болельщиков за нарушение правил поведения зрителей при проведении соревнований. Данные вопросы требуют дополнительного обсуждения", - сказал Клишас журналистам.
По его словам, любые ограничения должны иметь объективные предпосылки и отвечать требованию соразмерности.
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В целом, отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству, проект КоАП предусматривает ряд важных новелл, в том числе касающихся гуманизации административного наказания.
В частности, подчеркнул Клишас, предлагается в качестве общего правила назначать гражданам за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание в виде предупреждения. Это позволит сократить число граждан, привлекаемых к административной ответственности в виде наложения штрафа, сказал он.
Также существенно сокращен с 200 до 60 часов предельный срок назначения обязательных работ, а арест и обязательные работы предлагается не применять к отдельным категориям граждан - беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов.
Помимо этого, указал парламентарий, предложены новые основания освобождения от административной ответственности (например, в случае устранения нарушений, послуживших основанием для временного запрета деятельности, до вынесения постановления по делу) и от административного наказания (например, в связи с наступлением обстоятельств, препятствующих исполнению административного наказания; или если исполнение наказания в виде штрафа может повлечь за собой невозможность исполнения лицом обязанности, за неисполнение которой оно привлекается к ответственности).
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"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству провёл мониторинг предложений региональных органов государственной власти, направленных на совершенствование законодательства об административных правонарушениях. По итогам этой работы предложение регионов о закреплении на федеральном уровне состава правонарушений за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, отражено в тексте проекта нового кодекса",- заявил Клишас.
Он также указал на такие важные нововведения новой редакции КоАП, как более детальное разграничение предметов ведения РФ и субъектов федерации, выделение индивидуальных предпринимателей в качестве самостоятельного субъекта ответственности, установление особенностей административной ответственности несовершеннолетних. Предусмотрено правило о том, что не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение, за исключением отдельных случаев, добавил сенатор.
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Андрей КлишасМинистерство юстиции РФСовет Федерации РФРоссияОбщество
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