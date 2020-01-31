Под завалами СКК в Петербурге может находиться рабочий

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Один рабочий может находиться под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Один рабочий может находиться под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее городское управление МЧС сообщило об обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", которое случилось при его демонтаже, добавив, что "под завалами могут находиться рабочие".

"Предположительно, под завалами может находиться один рабочий", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.