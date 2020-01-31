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Под завалами СКК в Петербурге может находиться рабочий
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РИА Новости

Под завалами СКК в Петербурге может находиться рабочий

15:51 31.01.2020 (обновлено: 17:26 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинОбрушение крыши СКК "Петербургский". 31 января 2020
Обрушение крыши СКК Петербургский. 31 января 2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Обрушение крыши СКК "Петербургский". 31 января 2020
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Один рабочий может находиться под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее городское управление МЧС сообщило об обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", которое случилось при его демонтаже, добавив, что "под завалами могут находиться рабочие".
"Предположительно, под завалами может находиться один рабочий", - сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства отметил, что при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.
По его словам, на месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы.
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